vor 18 Min.

Kinder spielen, lernen und kochen im neuen Hort in Diedorf

Die räumliche Enge im Hort gehört der Vergangenheit an. Neue Räume mit viel Licht, einem Nebenraum und einer Küche sind in Diedorf entstanden.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Der Umzug ist geschafft, seit zwei Wochen genießen die Hortkinder bereits die neuen Horträume in der Diedorfer Grund- und Mittelschule. Zur Einweihung sangen sie denn auch ein Lied. In den neuen Räumen haben 50 Hortkinder Platz und können hier zwischen Hausaufgabenbetreuung und Freizeitangeboten gemeinsam den Nachmittag verbringen.

Der Bedarf an Betreuungsangeboten am Nachmittag wird immer größer – deshalb war es in den bisherigen Räumen im Untergeschoss der Grund- und Mittelschule Diedorf schon länger eng geworden. Nun hat die Marktgemeinde Diedorf zwischen Schmuttertalhalle und Schulgebäude angebaut. Für die neuen Horträume und die Außenanlagen, die in Kürze hergerichtet werden sollen, hat die Kommune 1,1 Millionen Euro in die Hand genommen. „Es ist eine Investition in die Zukunft der Marktgemeinde, in der Gemeinschaft und Freundschaft wachsen können“, so Bürgermeister Peter Högg.

Ein Ort fröhlichen Spielens und Lernens

Um den neuen Horträumen den besonderen „Kick“ zu geben, brachte Högg als Geschenk der Marktgemeinde den Hortkindern einen „Kicker“ mit. Den Segen für die Einrichtung spendeten Pfarrer Hans Fischer und Diakonin Gabi Raunigk. Die neuen Räume sollen für die Kinder ein Ort fröhlichen Spielens und Lernens sein, so die Kirchenvertreter.

Hortleiterin Kerstin Lücke erinnerte an eine Teamsitzung vor einigen Jahren zusammen mit dem Bürgermeister, bei der überlegt wurde, wie die Hortkinder besser betreut werden könnten. Der Wunsch nach Nebenräumen, insbesondere einer Küche, in der mit den Kindern gekocht werden könnte, war aufgekommen. Die Antwort damals war allerdings, dass dies wohl nie geschehen würde. Um so erfreuter waren alle, als plötzlich der Neubau beschlossen wurde.

Neue Räume mit viel Licht, einem Nebenraum und einer Küche sind inzwischen entstanden und in Betrieb. Kerstin Lücke versprach, sehr sorgsam mit den Räumen umzugehen. Die räumliche Enge im Hort gehört der Vergangenheit an. Der Anbau in Holzständerbauweise an die Grund- und Mittelschule mit hellen und freundlichen Zimmern löst die ehemaligen Kellerräume der beiden Hortgruppen mit jeweils 25 Kindern ab. Die ehemaligen Hort- räume werden der Mittagsbetreuung zugeschlagen. Auch hier wächst der Bedarf ständig.

Das könnte Sie auch interessieren:

Mehrkosten für die Kita bleiben ein Thema in Diedorf

Kindergarten in Oggenhof: Millionenbau ist in Verzug

In Lettenbach wird die Kindertagesstätte gesegnet

Themen folgen