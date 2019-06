vor 19 Min.

Kindergarten feiert den 25. Geburtstag

Batzenhofer Kita veranstaltet beim Dorffest einen Tag der offenen Tür

Mit einem Tag der offenen Tür am Sonntag, 14. Juli, von 13 bis 15 Uhr feiert der Kindergarten Batzenhofen im Rahmen des Dorffestes seinen 25. Geburtstag. Dass der Ort seit 1994 einen eigenen Kindergarten hat, ist unter anderem Maja May zu verdanken. Als Mitglied in der Kirchenverwaltung hatte sie sich stark für den Bau eines Kindergartens in Batzenhofen eingesetzt. Für ihr vielfältiges Engagement in der Gemeinde erhielt sie 2016 sogar das Bundesverdienstkreuz am Bande.

F. Trauner, die erste Leiterin des Kindergartens, arbeitet bis heute im Kindergarten, der zurzeit von Angela Deffner stellvertretend für die erkrankte Leiterin geführt wird.

Beim Tag der offenen Tür am Sonntag, 14. Juli, gibt es für die Kinder drei Spielstationen auf dem Dorffest: Basteln mit Heu, Fahrt in der Zeitmaschine und Kinderschminken. Um 15.30 Uhr führen das Personal und die Vorschulkinder auf der Bühne im Festzelt ein selbst verfasstes Stück mit Musik auf: „Die Reise mit der Zeitmaschine“. Mit dieser Zeitmaschine reisen die Kinder zurück in die Vergangenheit: Zuerst landen sie in die Zeit des Barock. Damals wurde in Batzenhofen die Kirche vergrößert und ein „Damenstift“ gebaut. Zu dessen Eröffnung tanzen die Dorfkinder – dargestellt von Kindergartenkindern – in historischen Kostümen. Dann geht die Reise mit der Zeitmaschine weiter, und alle landen im Jahr 1994, als der Kindergarten eröffnet wurde. Ein traditionelles Kinderlied versetzt alle in die 90er-Jahre zurück.

Seit seiner Eröffnung werde das Kindergartengebäude immer wieder sorgfältig renoviert und biete heute großzügige Spielmöglichkeiten für alle drei Gruppen, so Angela Deffner. Vieles hat sich in den vergangenen 25 Jahren verändert: Die Öffnungszeiten wurden erweitert, ein Catering-Service bringt ein warmes Mittagessen. Das Personal muss viel mehr dokumentieren als früher, und in der Pädagogik sollen Kinder möglichst viel mitbestimmen. Feste Gruppen bieten den Kindern Sicherheit und ermöglichen stabile Beziehungen. Das christliche Profil des Hauses wurde weiterentwickelt und den heutigen Bedürfnissen angepasst, prägt aber noch die pädagogische Arbeit des Kindergartens. Team und Elternbeirat arbeiten zusammen, um das Haus auch in Zukunft zu einem „Wohlfühlort“ für Kinder zu machen. (AL)

Themen Folgen