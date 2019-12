vor 17 Min.

Kindergartenstreit führt in Diedorf zu einem Rücktritt

Der jahrelange Streit um den Bau eines neuen Kindergartens im Diedorfer Ortsteil Hausen hat nun zu personellen Änderungen in der Gemeinde geführt.

Andreas Köglowitz legt den Vorsitz des Rechnungsprüfungsausschusses nieder. Grund ist eine mehrheitliche Entscheidung von Gemeinderat und Bürgermeister Högg.

Der jahrelange Streit um den Bau eines neuen Kindergartens im Diedorfer Ortsteil Hausen hat nun zu personellen Änderungen in der Gemeinde geführt: Andreas Köglowitz hat seinen Vorsitz des Rechnungsprüfungsausschusses niedergelegt. In einer Stellungnahme erklärt er, aus „persönlichen ethischen“ Gründen sein Amt nicht mehr weiterführen zu wollen. Bürgermeister Peter Högg zeigt wenig Verständnis für diese Entscheidung.

Zum Hintergrund: Im Jahr 2016 hat die Gemeinde Diedorf mit den Planungen für die Kita in Hausen begonnen, die dem Kindergarten St. Martinus aus Willishausen ein neues und vergrößertes Domizil bieten sollte. Doch schnell lebten sich das beauftragte Architekturbüro Petri Tanislar und der Gemeinderat auseinander. Dort wunderte man sich über die steigenden Kosten, statt der angepeilten 2,3 Millionen Euro Baukosten war schon in der Planungsphase die Vier-Millionen-Grenze absehbar.

Der neue Kindergarten kostet etwa 5,5 Millionen Euro

Ende 2016 stimmte der Gemeinderat für eine Vertragsauflösung, rund 110.000 Euro zahlte die Gemeinde in der Folge als Planungskosten an alle Beteiligten. Die Kosten für den neuen Kindergarten belaufen sich auf etwa 5,5 Millionen Euro. Inzwischen haben sich die Gemeinde Diedorf und Architekt Petri außergerichtlich geeinigt.

Für Köglowitz ist die Angelegenheit dennoch nicht beendet. Er möchte den Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses, der sich damals mit dem Thema Kostensteigerung und Vertragsauflösung mit dem Architekturbüro befasst hatte, veröffentlichen. Anders sieht das aber der Gemeinderat. Für Köglowitz ist das nicht hinnehmbar. In einer Pressemitteilung verdeutlicht er, die Bevölkerung habe „ein Recht darauf zu erfahren, warum sie (...) nun mehrere Millionen Euro mehr bezahlen muss“. Ohne diese Transparenz könne er sein Amt nicht mehr ausführen.

Högg bezeichnete den Schritt als „nicht korrekt“

Bürgermeister Peter Högg reagierte auf die Entscheidung Köglowitz verhalten. „Ich akzeptiere den Rücktritt“, sagte er. „Ich verstehe ihn aber nicht, weil ein demokratisch gewähltes Gremium mehrheitlich die Entscheidung getroffen hat.“ Und diese lautete, den Bericht nicht zu veröffentlichen. Högg bezeichnete den Schritt daher als „nicht korrekt“ und würde auch rückblickend an seinem Vorgehen nichts ändern. In der nächsten Sitzung des Gemeinderats am 28. Januar wird nun ein neuer Ausschussvorsitzender gewählt. (mells mit jah)

