00:32 Uhr

Kläger Plastik darf nachts arbeiten

Firma in Täfertingen will auf drei Schichten ausweiten

Die Firma Kläger Plastik, ein Kunststoffhersteller in Täfertingen, will seine Betriebszeit ausweiten: Zusätzlich zu den beiden bestehenden Schichten am Tag soll auch nachts gearbeitet werden. Ein Antrag auf die Ausweitung lag dem Bauausschuss der Stadt Neusäß vor.

Der Betrieb besteht bereits seit mehreren Jahrzehnten an dem Standort in der Portnerstraße. Er wurde sukzessive erweitert und umgebaut. Die Produktion findet aktuell nur tagsüber statt. Teile der Produktionshallen sollen nun auch in der Nachtzeit genutzt werden.

Lärmintensive Tätigkeiten wie Verladen oder Transport sind in der Nachtzeit nicht geplant, heißt es in dem Antrag der Firma. In den Hallen sollen nachts nur fünf Mitarbeiter beschäftigt werden. Die Bauverwaltung der Stadt Neusäß hat aus planungsrechtlicher Sicht keine Bedenken gegen dieses Vorhaben. Das Landratsamt müsse allerdings das Thema Schallschutz prüfen.

Stadtbaumeister Dietmar Krenz wies zu diesem Thema auf einen Aspekt hin. Der Bebauungsplan Ringstraße Süd wird gerade ausgearbeitet. Eine Gutachterin habe gesagt, dass für den größten Teil der dortigen Wohnbebauung keine Auswirkungen zu erwarten sind. Sollte östlich der Ringstraße allerdings eine zweireihige Bebauung zugelassen werden, wären für diese Häuser Schallschutzfenster nötig. Der Abstand zu dem Betriebsgelände wäre dort nämlich dichter.

Der Bauausschuss stimmte der Erweiterung der Betriebszeiten einstimmig zu. (kar)

