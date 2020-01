Klimawandel und Brexit: Sind Klassenfahrten noch zeitgemäß?

Plus Die Schulen im Augsburger Land wollen die Vorteile eines Auslandsaufenthalts nicht missen. Wie sich Brexit und Klimawandel darauf auswirken.

Beim Gedanken an Klassenfahrten gerät Michael Kühn, Schulleiter der Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule in Meitingen, ins Schwärmen: „Man erfährt Gemeinschaftsgeist, man lernt, Probleme gemeinsam zu bewältigen und man wächst in der Klassengemeinschaft zusammen.“ Die Schule plane in diesem Jahr unter anderem Fahrten zu ihren Partnerschulen in Litauen und Portugal. Besonders für die Kultur- und Sprachbildung seien Schulfahrten außerordentlich wichtig, sagt der Direktor: „Selbst die Lehrer bestätigen immer wieder, dass schon eine Woche im Ausland Sprachkenntnisse wahnsinnig verbessern kann.“

Stefan Düll, Schulleiter des Justus-von-Liebig-Gymnasiums Neusäß setzt noch hinzu: „Schulfahrten sind eine einzigartige Möglichkeit, Lehrer auch mal außerhalb des Klassenzimmers kennenzulernen.“ In entspannter Atmosphäre ohne Leistungsdruck erhalten auch Lehrer einen ganz neuen Zugang zu ihren Schülern. Das Neusäßer Gymnasium veranstaltet deshalb neben Fahrten in Schullandheime in der näheren Umgebung unter anderem alle zwei Jahre einen Austausch in die USA.

Sinnvoll für die Charakterentwicklung von Schülern

Auch ins Skilager fährt die Schule jedes Jahr. Ob solche Fahrten in Bezug auf den Klimawandel noch vertretbar seien, sei schon zu seiner Schulzeit diskutiert worden, sagt Schulleiter Düll. Er denke trotzdem, dass die Fahrten als Gemeinschaftserlebnis und für die Charakterentwicklung von Schülern sinnvoll seien. Michael Kühn von der Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule bestätigt dies. Das Thema sei mit den Schülern und im Elternbeirat besprochen worden, doch die meisten haben sich eine Fortsetzung der Fahrten gewünscht.

Marcus Wagner, kaufmännischer Leiter der International School Augsburg mit Sitz in Gersthofen, veranstaltet mit der Schule ebenfalls neben Fahrten in die nähere Umgebung auch Reisen nach England oder Spanien. Die Schulgemeinschaft mache sich jedoch durchaus Gedanken, wie diese Reisen weniger klimaschädlich werden können. „Alle unsere Flüge werden kompensiert“, erklärt Wagner.

Bei allen Reisen wird der Co²-Fußabdruck berechnet

Bei allen Reisen werde der entstandene Kohlenstoffdioxid-Fußabdruck berechnet. Dieser soll dann zumindest etwas ausgeglichen werden, indem die Schulen beispielsweise Baumpflanzprojekte finanziell unterstützen. Zudem habe sich die Schule entschlossen, einen eigenen „Fonds“ aufzumachen: Schüler sollen so direkt an Aktionen für mehr Klimaschutz beteiligt werden.

Auch Rom ist ein beliebtes Ziel für Klassenfahrten. Eine ganze Schule geht auf Klassenfahrt. Bild: St. Ursula (Archiv)

Ähnlich ist es auch an der Realschule in Meitingen und am Gymnasium Neusäß, wo die Direktoren gleichermaßen ein gesteigertes Umweltbewusstsein bei ihren Schülern verzeichnen. Beide Schulen bemühen sich, selbst Projekte für mehr Nachhaltigkeit umzusetzen. „Wir führen beispielsweise Baumpflanzaktionen durch. Beim nächsten Sommerfest wollen wir außerdem einen Spendenlauf organisieren. Das gesammelte Geld wird zur CO²-Reduktion genutzt“, sagt Michael Kühn.

Viele Schüler kommen jeden Tag mit dem Rad zur Schule

Auch Direktor Düll lobt seine Schüler. Obwohl es zum Beispiel bei der Mülltrennung noch nicht so gut funktioniere, gebe es massenhaft Schüler, die jeden Tag mit dem Rad zur Schule kommen, anstatt sich fahren zu lassen. Neben dem Klimawandel könnte noch ein weiteres Problem unserer Zeit Auswirkungen auf die Schulen der Region haben: Am 31. Januar will Großbritannien aus der Europäischen Union (EU) austreten. An der International School Augsburg werden Kinder und Jugendliche aus 30 verschiedenen Ländern unterrichtet, auch aus Großbritannien kommen viele Schüler. Ob für sie der immer näher rückende Brexit ein Problem darstellt? „Nein, ganz im Gegenteil“, sagt Marcus Wagner.

Die internationalen Schulen in Deutschland berichteten stattdessen über einen deutlichen Zuwachs von Menschen aus Großbritannien. Auch die Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule in Meitingen sieht noch keine großen Schwierigkeiten durch den Brexit. Wie in jedem Jahr will die Realschule auch in diesem Mai wieder eine Reise nach England antreten. „Wir planen die Reise ganz normal. Möglicherweise müssen wir aber mit verstärkten Grenzkontrollen rechnen oder brauchen andere Pässe“, sagt Schulleiter Kühn.