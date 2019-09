24.09.2019

Kol-La startet in die 50. Saison

Das Vorstandsteam der Gersthofer Sitzungen wird komplett im Amt bestätigt. Ein Arbeitsausschuss arbeitet am Programm für die Jubiläumsveranstaltungen

Und wieder ein Jubiläum für die Stadt Gersthofen: Im Fasching 2020 bereichern die Kol-La-Faschingssitzungen seit ihrem Start im Jahr 1971 nunmehr zum 50. Mal das Faschingsgeschehen in der Stadt. Mit einer bewährten Führungsmannschaft geht der Gersthofer „Kol-La-Verein“ in seine Jubiläumssaison.

Vor dem Saisonstart am 9. Oktober ist das Ergebnis der vereinsinternen Wahlen ein gutes Zeichen für höchste Kontinuität. Sowohl die Vereinsspitze als auch die Vorstandschaft gehen ohne jegliche personelle Veränderung in die nächsten drei Amtsjahre.

Philipp Rogg bleibt demnach weiterhin Vorsitzender und Lorenz Dollinger sein Stellvertreter. Die Finanzen verwaltet nach wie vor mit Erfahrung Christina Neis als Schatzmeisterin. Oliver Reiser gehört ebenso wieder dem Vorstandsteam als Vertreter der Kinder-Kol–La an. Als weitere Vorstandschaftsmitglieder wurden Sven Schreiber, Werner Simon, Karl-Heinz Wagner (alle Kolpingsfamilie) und Wolfgang Franz, Heidi Fuchs und Doris Zettl (alle Faschingsgesellschaft „Lechana“) gewählt. Kraft Satzung vervollständigen die beiden Vorsitzenden dieser Trägervereine, Patricia Steiner von der Kolpingsfamilie und Jürgen Centmeier von der „Lechana“, die Vereinsführung.

Auch in der Saison 2019/2020 vertraut die Vereinsführung erneut ihrer bewährten Spielleiter-Doppelspitze Manfred Lamprecht und Herbert Lenz.

In seiner Rückschau erinnerte Philipp Rogg an eine wiederum erfolgreiche Saison 2018/2019. Diese wich jedoch von einer „normalen Saison“ ganz erheblich ab – vor allem durch die umjubelte Aufführung des „Brandner Kaspar“. Dieses Bühnenstück auf dem Rathausplatz unter der Federführung der Kol–La war ein Beitrag zum 50. Stadtjubiläum. „Dies war für uns eine Mammutaufgabe. Aber aller Einsatz hat sich gelohnt.“ Offizieller Saisonauftakt für die Faschingssitzungen 2020 ist bereits am Mittwoch, 9. Oktober, um 20 Uhr im Vereinsheim der Lechana. Willkommen sind an diesem Abend neben den bisherigen Akteuren sehr gerne wieder „neue Gesichter“. „Ein Mitmachen auf der Bühne setzt keine Vereinsmitgliedschaft voraus, so Philipp Rogg weiter. Die Regisseure stehen auch interessierten Neulingen gerne für Informationen zur Verfügung. Manfred Lamprecht ist unter der Telefonnummer 0821/497600 und Herbert Lenz unter Telefon 0821/491749 erreichbar. Premiere ist in der Stadthalle am Freitag, 7.Februar.

Die weiteren sechs Sitzungsabende folgen am ersten Wochenende, am 8. und 9. Februar, und eine Woche später am 13., 14., 15. und 16. Februar. Dazu kommen auch wieder zwei Kinder-Sitzungen an den Sonntagen, 9./16. Februar. Ihr 50. Jubiläum feiert die Kol-La dann im Januar 2020 mit einer großen Festveranstaltung. Vorbereitet werden die Feierlichkeiten von einem Arbeitsausschuss. (khw)

Themen folgen