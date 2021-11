Corona im Kreis Augsburg: Wer die Impfung will muss warten - so oder so

Plus Wer auf einen schnellen Impftermin hofft, wird aktuell enttäuscht. Es bleibt nur das Einreihen in die Warteschlangen. Dabei hätte es gerade für Erstimpfungen im Sommer genügend Zeit gegeben.

Tausende wollen ihren Impfschutz auffrischen lassen, am liebsten sofort. Der Andrang bei den Impfaktionen im Landkreis ist riesig, die Wartelisten in den Praxen lang und auch im Impfzentrum gibt es zu wenig freie Termine. Das alles kommt nicht überraschend, denn dass der Impfschutz erneuert werden muss, war schon vor Monaten klar. Anstatt sich darauf vorzubereiten, wurde zu lange abgewartet. Doch was nutzt diese viel zu späte Erkenntnis jetzt? Nichts.

