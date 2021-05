Impfen im Landkreis Augsburg: Prio-Gruppen werden im Stich gelassen

Plus Solange der Nachschub an Impfstoff ausbleibt, wird der Impfturbo im Augsburger Land nicht weiter zünden. Da nutzt eine Aufhebung der Priorisierung nichts.

Noch immer warten im Augsburger Land Zigtausende auf ihre erste Impfung. Darunter Menschen, die den Impfstoff wegen Vorerkrankungen besonders dringend bräuchten. Wie lange sie noch warten müssen, kann ihnen niemand sagen. So weit, so schlecht. Solange sie noch nicht an der Reihe waren, ist es die falsche Zeit, über das Aufheben der Priorisierung in den Impfzentren nachzudenken. Ohne ausreichend Nachschub bleibt der "Impfstoff für alle" ohnehin ein leeres Versprechen.

Themen folgen