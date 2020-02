Kommunalwahl 2020: Kindertagesstätte wird Thema in Westendorf

Plus Der neue Gemeinderat von Westendorf wird sich voraussichtlich mit dem Hochwasserschutz und der Kindertagesstätte auseinandersetzen müssen.

Ab dem 1. Mai 2020 wird es eine kleine kommunalpolitische Änderung in der Gemeinde Westendorf geben. Steffen Richter, der amtierende Bürgermeister, der wohl auch weiterhin diesen Job ausführen wird, da es im Ort keinen Gegenkandidaten gibt, wird künftig die Gemeindegeschicke als hauptamtlicher Bürgermeister führen – und nicht mehr wie bisher als „Bürgermeister im Ehrenamt“. Was sich damit ändert, ist vor allem die Rechtsstellung des Bürgermeisters und damit einhergehend eine deutlich verbesserte soziale Absicherung.

Seit seiner Kündigung aus privaten Gründen 2017 im Landratsamt Augsburg galt Richter offiziell als arbeitslos ohne Bezüge, da er aufgrund der Bürgermeistertätigkeit dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stand. Verbunden mit dem Wechsel vom Ehrenbeamten hin zum Beamten auf Zeit ändert sich auch die Besoldung von einer bisher gewährten Aufwandsentschädigung zu der Besoldungsstufe A13 nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVÖD).

Damit erlebt Westendorf, eine der Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf, ein deutlich ruhigeres Wahljahr als noch vor sechs Jahren. Bevor Steffen Richter buchstäblich aus dem Nichts und als kommunalpolitisch unbeschriebenes Blatt seinen Hut in den Ring warf, herrschte auf der Liste der Interessenten gähnende Leere. Sich rasch einzuarbeiten stand damals ganz oben auf Steffen Richters To-do-Liste.

Hochwasserschutz für Westendorf steht zur Umsetzung an

Knapp sechs Jahre nach seinem Amtsantritt scheint Richter fest im Sattel zu sitzen, und nach seiner Entscheidung weiterzumachen, die aus persönlichen Gründen erst im Herbst 2019 fiel, steht viel Altes, aber auch Neues an. Richters größter Hemmschuh war bis dato der Hochwasserschutz, der zur Umsetzung ansteht. Erst wenn das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth hier vorankommt und die bauliche Umsetzung forciert, die sowohl in den Jahren 2018 als auch 2019 hätte umgesetzt werden sollen, kann Richter das abschließen, was er bereits zum Amtsantritt umsetzen wollte.

Damals freute er sich darauf, die letzten Schritte der Dorferneuerung zu initiieren und zu begleiten. Das klappte bei Dorf- und Multifunktionsplatz, doch der letzte Baustein, der fehlt, die Renaturierung des Schmütterles, kann erst dann Thema werden, wenn der Hochwasserschutz umgesetzt ist.

Kostenschätzung steigt fast auf das Fünffache

Damit wird das Thema Hochwasserschutz für Westendorf nicht nur zum Dauerthema, sondern es belastet auch den Geldbeutel der Kommune immer stärker. Im Jahr 2012, in der das Thema bereits projektiert und kalkuliert war, belief sich die Kostenschätzung auf gut 500000 Euro. Knapp 180000 Euro davon hätte die Kommune aus eigener Tasche stemmen müssen.

Im Jahr 2018 zeigte die Kostenschätzung hingegen bereits knapp ein Fünffaches an: 2,4 Millionen sollte das Projekt nun kosten (Gemeindeanteil: 570000 Euro). Der neueste Stand ist, dass noch im Februar die Ausschreibung auf den Weg gebracht werden soll. Es scheint fast so, als würde das Dauerthema in diesem Jahr auf die Zielgerade schleichen. Das heißt auch: Die künftigen Gemeinderäte müssen rechnen – zwar nicht mit Endbeträgen, aber mit einem unkalkulierbaren, dabei aber sehr hohen Investment in den Hochwasserschutz.

Zwei Gemeinderäte stellen sich nicht wieder zur Wahl

Bekannt sein könnte das Thema den meisten, denn bis auf Florian Weishaupt und Jürgen Almer stellen sich alle bisher amtierenden Gemeinderäte in Westendorf wieder der Wahl. Zudem sind auf den Listen von CSU und Bürgergemeinschaft, SPD/politisch bewusste Bürger und der Liste der Freien Wähler Westendorf in Summe 55 Kandidaten für den Gemeinderat zusammengekommen, für die die Bürger am 15. März ihre Stimmen abgeben dürfen. Neben den regelmäßigen Aufgaben, die ihnen dann als Gemeinderat bevorstehen, gilt es auch das fortzuführen, wofür bereits Grundsteine und Pläne vorliegen: Die katholische Kindertagesstätte St. Georg Westendorf in der Riedstraße wird aufgestockt, auch um langfristig die provisorische Krippengruppe ins Haupthaus zu holen. Aktuell wird sie in der Hauptstraße betreut. Zudem stehen nach wie vor Ideen und Pläne im Raum, die dazu dienen sollen, die „Dorfmitte Nord“ weiterzuentwickeln, sprich das Rathausgebäude, das Gebäude des Dorfladens, den Stadel und das Appartement hinter dem Dorfladen.

So wird es zwar im März 2020 keine große Überraschung geben, wer in die Räume des Rathauschefs einzieht.

Viel spannender wird sein, wie schnell das Gremium, in das neue und alte Ratsmitglieder einziehen könnten, gemeinsam Fahrt aufnimmt – und ähnlich schnelle Umsetzungen an den Tag legt wie die provisorische Krippengruppe, die in wenigen Monaten umgesetzt werden konnte, oder eher im Tempo des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth agiert.

FW für flexiblere Betreuungszeiten

Die Ziele der Freien Wähler Westendorf für den neuen Gemeinderat:

Die Betreuungsangebote für Kinder sind in der Gemeinde Westendorf grundsätzlich gut, müssen jedoch an den Bedarf der Eltern angepasst werden.

grundsätzlich gut, müssen jedoch an den Bedarf der Eltern angepasst werden. Im Blick auf die berufstätigen Eltern gilt es daher, die Betreuungszeiten flexibler zu gestalten und Schließzeiten zu reduzieren. Ein weiteres Ziel ist, den Westendorfer Senioren ein Altern in ihrer Heimat zu ermöglichen. Dies soll durch Schaffung von betreutem Wohnangebot, aber auch durch Aufbau und Förderung einer aktiven Nachbarschaftshilfe und einen Fahrdienst realisiert werden.

Das schnelle Internet ist noch nicht in allen Wohngebieten vorhanden. Diese Lücken müssen geschlossen werden. Auch im Bereich der Nahversorgung sehen wir Handlungsbedarf.

Durch ein Markthallenkonzept sollen mehrere Anbieter unter einem Dach ein breiteres Produktsortiment anbieten können. So gewinnt das regionale Einkaufen an Attraktivität.

SPD-Liste mit vielen Themen

Die wichtigsten Ziele von SPD/Politisch bewusste Bürger:

Renaturierung des „Schmütterles“

energieeffiziente Neubauten sowie Aufwertung von öffentlichen Gebäuden, zukunftsorientiertes Klimakonzept, E-Ladestationen am Bahnhofsparkplatz

Erweiterung des Kindergartens

dringende Sanierung der Turnhalle inkl. der sanitären Anlagen

Bahnhofsanierung inkl. Fahrradstellplätze

Ausbau von Tagesbetreuung für Senioren

die Umgestaltung und Weiterentwicklung der Dorfmitte

die Umsetzung des Wunschs der Vereine nach neuen Räumlichkeiten und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für alle Generationen

kontinuierliche Förderung der wirtschaftlichen Betriebe in Westendorf

Entwicklung der Grundschule

Erstellung eines neuen Spielplatzes an der Meitinger Straße

Erhalt des Dorfladens als Treffpunkt für Jung und Alt.

7 Fragen: Volle Konzentration auf die Belange der Gemeinde

Steffen Richter kandidiert bei der Kommunalwahl 2020 für das Amt des Bürgermeisters von Westendorf. Bild: Richter



Sieben Fragen an Bürgermeister Steffen Richter:

1. Warum wollen Sie jetzt hauptamtlicher Bürgermeister werden?

Steffen Richter: Die Antwort lautet, ich möchte gern Bürgermeister der Gemeinde Westendorf bleiben. Mit der vom Gemeinderat beschlossenen Änderung der Rechtsstellung des Bürgermeisteramtes verbinde ich eine Anerkennung und Wertschätzung meiner Arbeit in den vergangenen sechs Jahren. Wir ehrenamtlichen Bürgermeister in den kleineren Gemeinden haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie die hauptamtlichen Kollegen. Erschwert wird unsere Arbeit dadurch, dass wir in Personalunion gleich auf verschiedenen Ebenen agieren müssen. Insofern ermöglicht mir der Wechsel zum hauptamtlichen Bürgermeister, mich voll und ganz auf die Belange unserer Gemeinde zu konzentrieren.

2. Wenn Sie sich für Westendorf etwas wünschen könnten, was wäre das?

Richter: Unser Dorf zeichnet sich besonders dadurch aus, dass es hier einen äußerst guten Zusammenhalt in der Bürgerschaft gibt, was maßgeblich zu einem intakten Dorfleben beiträgt. Ich wünsche mir also, dass es weiterhin gelingt, ausreichend engagierte Bürgerinnen und Bürger zu finden, die bereit sind, sich in den Vereinen, der Pfarrei und kommunalpolitisch einzubringen.

3. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden?

Richter: Hier gilt es abzuwägen, was Kommunen der Größe Westendorfs überhaupt leisten können. Die Liste der Wünsche ist lang und reicht von einem Ausbau (evtl. sogar einem Umbau) des ÖPNV, um die Mobilität auch im ländlichen Raum zu gewährleisten, einer guten Anbindung an die medizinische und soziale Versorgung, die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und in Gebäuden, Schaffung von altersgerechtem Wohnraum und eine gute Nahversorgung.

4. Was würden Sie mit Ihrem Leben machen, wenn Sie noch einmal 20 Jahre alt wären?

Richter: Ich bin im Hier und Jetzt sehr zufrieden! Es gibt für mich also keinen Grund, sich in Tagträumen die Jugend nochmals auszumalen.

5. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen?

Richter: Loyalität, Einsatzbereitschaft und unaufgeregtes Handeln.

6. Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Westendorf?

Richter: Im Gasthaus Zur Krone der Familie Schmidbaur mittags um eins!

7. Wenn Westendorf sparen müsste, wo würden Sie den Rotstift ansetzen?

Richter: Erfreulicherweise sind wir schuldenfrei. Allerdings stehen mit der Herstellung des Hochwasserschutzes, der Renaturierung des Schmütterles, der Kanalsanierung, der Aufstockung des Kindergartens und der Sanierung von Straßen zahlreiche Pflichtaufgaben an, sodass ein möglicher Rotstift nur die Gestaltung der Dorfmitte treffen könnte.

Steckbrief Steffen Richter

Alter 46 Jahre

Aufgewachsen in Berlin

Wohnort Westendorf

Familienstand verwitwet

Kinder eine Tochter

Ausbildung und Beruf Dipl.-Sozialpädagoge (FH)

Hobbys Bergwandern, Besuch kultureller Veranstaltungen

Politische Ämter, Vereinsmitgliedschaften, Ehrenämter 1. Bürgermeister, Vorsitzender des Schulverbandes Westendorf, Vorsitzender des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Schmuttergruppe

Entspannung finde ich bei einer Tasse Kaffee, am liebsten im Sonnenschein sitzend.