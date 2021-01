vor 4 Min.

Komposthaufen in Lützelburg steht komplett in Flammen

Ein Anwohner schüttet Asche in seinen Komposthaufen. Dieser steht in einem Schuppen und fängt plötzlich an zu brennen.

Die Feuerwehr Lützelburg und ein aufmerksamer Nachbar haben am Sonntag in der Georgenstraße Schlimmeres verhindert. Dank des schnellen Eingreifens konnte gerade noch rechtzeitig ein Feuer gelöscht werden. Verursacht hatte den Feueralarm am Sonntag ein 68-jähriger Mann. Er schüttete laut Polizei heiße Asche in seinen Komposthaufen.

Nachbar bemerkt Feuer in Lützenburg

Dieser befand sich in einem Holzschuppen, der direkt an sein Wohnhaus angrenzt. Gegen 20.30 Uhr bemerkte sein Nachbar, dass der Komposthaufen im Holzschuppen komplett in Flammen stand. Das Feuer drohte auf die Holzbretter des Schuppens überzugreifen. Der Zeuge verständigte sofort die Feuerwehr Lützelburg und versuchte auch selbst mit einem Feuerlöscher einzugreifen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand ablöschen. Bis auf ein paar angesengte Holzbretter entstand kein weiterer Schaden. (thia)

