Kriminelle am Telefon: So trickste ein Neusässer Trickbetrüger aus

Plus Horst Heinisch aus Neusäß ist nicht von gestern. Das konnte er zeigen, als er einen betrügerischen Anruf erhielt. Wie er die Trickbetrüger austrickste.

Von Sören Becker

Eigentlich wäre der Anruf ein Grund zum Feiern gewesen: 150.000 Euro sollte der Neusässer Horst Heinisch gewonnen haben, weil er bei einem Gewinnspiel eines Verlages aus Nordrhein-Westfalen mitgemacht habe. „Ich wusste sofort, dass da etwas nicht stimmt. So eine Summe gewinnt man nicht einfach“, erzählt der Rentner. Zudem mache er nur ab und zu bei Gewinnspielen der Apothekenrundschau mit. Dort habe er auch schon einmal 100 Euro gewonnen. Um diesen Preis zu erhalten, musste er dann auch nicht bei einer zwielichtigen Rechtsanwaltskanzlei in Berlin anrufen. Die Dame am Telefon verlangte aber genau das von ihm. Heinischs Misstrauen war berechtigt: Ein Trickbetrüger hatte sich ihn als Opfer ausgesucht.

"Anwaltskanzlei" will in Lebensmittelgutscheinen bezahlt werden

„Die Nummer, die ich anrufen sollte, begann mit 045. Die Berliner Vorwahl ist aber 030“, sagt Heinisch. Noch ungewöhnlicher: Meistens lassen sich Anwälte nicht in Supermarktgutscheinen bezahlen. „Die wollten von mir 200 Euro in Gutscheinen von REWE, Aldi oder Lidl als Bearbeitungsgebühr“, sagt Heinisch. Er kam der Bitte zuerst nach. „Die kann ich ja immer noch verwenden, um Lebensmittel zu kaufen“, sagt er. Heinischs Sohn habe ihm erklärt, wie die Gutscheine funktionieren: „Ich wusste also, dass ich bloß nicht die Nummern unter dem Rubbelfeld rausgeben darf“, erzählt er. Er habe die „Berliner Kanzlei“ zurückgerufen und sich über Schwierigkeiten, die Zahlen zu finden, beschwert:„Ich habe sie hingehalten bis sie entnervt aufgelegt haben“, lacht er. Dann habe er die Polizei in Gersthofen gerufen.

Die Polizei Gersthofen kennt die Masche der Betrüger schon

Der stellvertretende Leiter der zuständigen Polizeiinspektion Gersthofen Thomas Klingler kennt die Masche: „Irgendwelche merkwürdigen Gewinnversprechen kommen häufig vor“, sagt er. Ungewöhnlicher sei es dagegen, das Geld in Lebensmittelgutscheinen zu verlangen. Trotzdem ergibt das aus Sicht des Betrügers Sinn: „Das ist natürlich schwerer nachzuverfolgen“, sagt er. Ein Konto sei leicht einer Person zuzuordnen, da die Polizei die Möglichkeit hat bei der Bankaufsicht abzufragen, wem die Kontonummer gehört.

Das sind die drei miesesten Tricks von Betrügern 1 / 3 Zurück Vorwärts Der Enkeltrick: So funktioniert er: Betrüger geben sich als Enkel oder andere Verwandte aus und gaukeln Senioren am Telefon eine Notlage vor. Sie bitten dann um finanzielle Hilfe – oft machen sich die Senioren im Anschluss auf den Weg zur Bank, um das Geld abzuheben. Oft kommt dann ein Strohmann direkt zu den Senioren nach Hause, um das Geld abzuholen. Es gibt auch Fälle, bei denen teilweise hohe Summen über Onlinedienste verschickt werden.

Der Trödel-Trick: Sie geben sich als seriöse Händler aus, die angeblich alte Möbel, Bilder oder Bücher sammeln: Unter einem Vorwand schleichen sich Betrüger in fremde Wohnungen ein. Die Unbekannten verwickeln ihre Opfer in ein Gespräch, das vor allem eines soll: ablenken. Denn während ein Täter spricht, versucht ein anderer unbemerkt an Wertsachen zu kommen. Im vergangenen Jahr brachte ein Mann eine Rentnerin in Gersthofen dazu, mehrere Verträge zu unterschreiben. Es handelte sich aber nicht um Kaufverträge, sondern um Vollmachten. Mit denen schloss der Mann dann im Namen der Frau Kredite ab und kassierte eine Provision.

Der falsche Polizist: Das Telefon klingelt, auf dem Display steht die 110: Der Mann am anderen Ende der Leitung gibt sich als Polizeibeamter aus. Er berichtet von einem Einbruch in der Gegend und erkundigt sich beiläufig, ob Wertsachen in der Wohnung seien. Die müssten in Sicherheit gebracht werden – das erledigt dann ein falscher Beamter, der vor der Haustür steht. (mcz)

Obwohl Heinisch sich die Nummer aufgeschrieben hat, könnte der Täter schwer zu finden sein: Solche Betrüger nutzen laut Klingler häufig Internettelefone, um nicht geortet werden zu können. Dabei können alle möglichen Nummern vorgetäuscht werden: „Sogar die 110 ist schon vorgekommen“, sagt er. Heinisch nimmt den Betrugsversuch mit Humor: „ Ich bin vielleicht gutgläubig, aber nicht blöd“.

