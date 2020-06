17:56 Uhr

Kritik an Tariferhöhung beim AVV: „Falsches Signal an Fahrgäste“

Plus Die angekündigte Tariferhöhung beim AVV stößt im Landkreis auf Kritik bei den Grünen, der SPD und der ÖDP. Sie fürchten, dass noch mehr Leute aufs Auto umsteigen.

Die geplante Tariferhöhung des Augsburger Verkehrsverbunds (AVV) sorgt für Kritik bei mehreren Parteien im Kreistag. Die Preissteigerung ab Juli liegt für die Tickets bei 4,9 Prozent. Eine Streifenkarte wird zum Beispiel um 60 Cent teurer. Es gibt eine Ausnahme: Das Gersthofen-Abo soll nicht teurer werden.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag, Silvia Daßler, hält die neuen Tarife für ein falsches Signal, gerade in Zeiten von Corona, in denen es um den Schutz von Personal und Kunden gehe: „Wir brauchen ein attraktives und kostengünstiges Angebot, um die Fahrgäste, die wegen der Pandemie verloren sind, zurückzugewinnen“, sagt sie. Ziel müsse es sein, dass mehr Leute öffentliche Verkehrsmittel verwenden. Deswegen müsse auch eine Rückkehr zum normalen Fahrplan stattfinden.

Auch die Zahl der Fahrzeuge müsse erhöht werden, damit Fahrgäste die Abstandsregeln einhalten können, fordert die Grünen-Politikerin. Da die Mehrwertsteuer für Bus- und Bahntickets, im Rahmen des Konjunkturpakets der Bundesregierung, von sieben auf fünf Prozent gesenkt wird, seien durchaus Spielräume gegeben. Die AVV solle sich ein Beispiel an der Deutschen Bahn nehmen und die Ersparnis an die Kunden weitergeben, statt sie zusätzlich zu belasten. „Wir haben ein ausgedünntes Angebot, das zu Enge in den Fahrzeugen führt, und das soll jetzt auch noch teurer werden. Das passt nicht zusammen“, findet Daßler.

Höhere Preise für Bus und Tram: Es gibt Kritik an der Tariferhöhung des AVV

Wie berichtet übt auch die SPD Kritik an den neuen Tarifen. Harald Güller, SPD-Landtagsabgeordneter und Fraktionsvorsitzender im Landkreis, betont: „Wir fordern einen Schutzschirm für den öffentlichen Personennahverkehr und für den Schienenpersonennahverkehr auf Länderebene, der die Maßnahmen des Bundes ergänzt. Die Fahrgastzahlen sinken, und wir wollen mehr Geld verlangen – das ist Gift für das System!“ Güller betont, dass sich die Kalkulationsgrundlagen geändert haben und sich in den nächsten Wochen weiter ändern würden. „Deshalb darf diese Preiserhöhung nicht kommen, im Gegenteil, der AVV sollte über Preissenkungen nachdenken, um eine verkehrs- und klimapolitische Katastrophe zu verhindern.“

Ihrem Ärger Luft macht die ÖDP-Kreisvorsitzende und Kreisrätin, Gabi Olbrich-Krakowitzer, zur Tariferhöhung im AVV. Vor dem Hintergrund sehr stark gesunkener Spritpreise sei dies kontraproduktiv. Man sehe insbesondere für den Speckgürtel (Zone 3 und 4) die Gefahr, dass Abo-Kunden kündigen könnten und Gelegenheitsfahrer wegblieben, weil die Preise im Verhältnis zur Fahrstrecke schon recht hoch seien. Olbrich-Krakowitzer: „Wir loben hier ausdrücklich die Stadt Gersthofen, die die Tariferhöhung nicht an die ÖPNV-Nutzer weitergeben werde, um Fahrgäste nicht zu vergraulen.“

Forderung: Die Tarifreform des AVV soll auf den Prüfstand

Die ÖDP will nun Auskunft vom Landrat bekommen, wie weit die Evaluation der Tarifreform fortgeschritten sei und wann und in welcher Form diese den Kreisräten für weitere Beratungen zur Verfügung gestellt werde. „Es wird höchste Zeit, dass die in unseren Augen missglückte Tarifreform, die von uns nicht ohne Grund abgelehnt wurde, auf den Prüfstand kommt und die Tarifstruktur dem geänderten Arbeitsleben, wie tageweise Homeoffice oder Kurzarbeit, Rechnung trägt“, so die ÖDP-Politikerin. Wenn Autofahren billiger, der ÖPNV aber teurer werde, befürchtet sie, dass noch mehr Kunden aufs Auto umsteigen werden. (kar)

