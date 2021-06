Kühlenthal

Kühlenthals Gemeinschaftshaus ist so gut wie fertig

Ein lichtdurchflutetes Foyer verbindet den Bau an der Straße mit dem Saal. Vom Saal aus gelangen die Gäste über eine Terrasse in den Außenbereich.

Von Steffi Brand

Seit Anfang Juni hat Kühlenthals Bürgermeisterin Iris Harms eine neue Dienstanschrift. Ihr Büro ist nämlich bereits umgezogen – vom bisherigen Rathaus im Schmutterweg ins neue Dorfgemeinschaftshaus in der Straße Am Anger. Dass ums Büro herum überall Baustelle ist, stört die Rathauschefin wenig. Stattdessen berichtet sie freudestrahlend davon, wie das Haus und die Außenanlagen Stück für Stück zu dem werden, was in unzählig vielen Arbeitskreisstunden erarbeitet wurde.