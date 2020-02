27.02.2020

Kulturbahnhof startet Weltverbesserer-Abend

Neue Reihe in Langweid. Diesmal geht’s um CO

Start einer neuen Veranstaltungsreihe: Am Freitag, 28. Februar, geht es ab 18.30 Uhr im Kulturbahnhof Langweid um den eigenen CO2-Fußabdruck. Heizung, Auto, Strom, Wohnen, Urlaub, Einkaufen: Was schadet dem Klima am meisten? Und wo kann ich selbst etwas für die Zukunft tun? Das sind die Themen beim ersten „Weltverbesserer-Abend“, mit dem das Buch7-Team sein Kulturprogramm im Kulturbahnhof einläutet. Immer am letzten Freitag im Monat soll Nachhaltigkeit und alles rund um Umwelt, Zukunft und ein besseres Leben im Mittelpunkt stehen.

Nach der umsichtigen Sanierung des historischen Bahnhofsgebäudes wurde erst der Gast- und Veranstaltungsraum in der ehemaligen Wartehalle eingerichtet. Dann wurden die Büros des Onlinebuchhandels im ersten Stock bezogen. An den Donnerstag-, Freitag- und Sonntagnachmittagen ist immer was los im Bahnhof. Denn der frühere Wartesaal hat sich als Café und Treffpunkt im Ort etabliert. Wenn alles rund läuft bei den Genehmigungen, könnte schon im Sommer das erste Eis im Freien serviert werden.

Die „Freitagabende für Weltverbesserer“ sind der nächste Schritt, um die Kultur von Gemeinsamkeit in den Kulturbahnhof zu tragen. Ein kurzer Vortrag zum Thema des Abends und danach ein gemütlicher Gedankenaustausch mit dem einen oder anderen guten Tipp. So stellt sich Geschäftsführer Benedikt Gleich die Treffen der Weltverbesserer vor. Ein Begriff, der von Gleich zwar mit einem Grinsen benutzt, aber doch auch ganz schön ernst gemeint ist.

Die Welt ein bisschen besser machen, das wollte das Buch7-Team schon vor zehn Jahren, als es seinen sozialen Onlinebuchhandel startete. Satte 75 Prozent des Gewinns, in Summe aktuell 368050 Euro, wurden seitdem an die unterschiedlichsten sozialen Organisationen gespendet. Das bisher größtes Projekt, mit dem das Team aus dem reinen Onlinehandel in die reale Welt gegangen ist, ist der Kulturbahnhof im Heimatstandort Langweid. Dort kann man nun lesen, ins Plaudern kommen und auch Bücher kaufen. (sdk)

