vor 44 Min.

Kulturtage starten mit einer Ausstellung im Rathaus

Fünf Künstler aus der Region stellen unter dem Motto „Aus der Gemeinde“ in Gessertshausen aus

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Fünf Künstler aus Gessertshausen, Ustersbach und Fischach bestreiten derzeit die Rathausausstellung in Gessertshausen. Die Kulturtage wurden besonders festlich mit Sektempfang und musikalischer Umrahmung der Gruppe Petcat aus Margertshausen eröffnet.

Unter dem Motto „Aus der Gemeinde“ zeigen Christina Weber, Ingrid Braun, Christine-Elisabeth Gerstenkorn, Sahikhe Abdasalam und Brigitte Winter mit ihren Werken ein breites Spektrum. Mit großformatigen Acrylmischtechniken stellt sich Ingrid Braun vor. Sie zeigt „Vier Elemente“ und arbeitet unter anderem auch mit Struktursand. Je nach Stimmung arbeitet sie auch gerne gegenständlich. Sie bietet dem Betrachter mit ihren Bildern Einblicke in ihr Innerstes und wünscht sich nicht nur das reine Betrachten der Bilder, sondern dadurch deren Weiterentwicklung.

Christine-Elisabeth Gerstenkorn arbeitet ebenfalls mit Acrylmisch-Technik. Ihre Werke, darunter sogenannte Schüttbilder, sind höchst spirituell. Für ihr Werk „Friedensbotschaft“ erhielt sie im Jahr 2014 den persönlichen Segen des Papstes Franziskus. Wie sie erklärte, hat sie mit einer Arbeit experimentiert und die Farben über Nacht trocknen lassen und am Morgen den Eindruck erhalten, dass daraus zufällig die Silhouette des Papstes entstanden ist. Sie vervollständigte das Bild unter anderem mit Friedenstauben und sandte ein Foto davon nach Rom.

Engagiert nahm auch Asylbewerber Shaikhe Abdasalam an der Ausstellung teil. Der aus Nordsyrien stammende Künstler lebt seit drei Jahren in Gessertshausen. Er habe schon zu Hause vor allem Ölbilder und Kollagen gemalt und mit Kollegen dort auch Ausstellungen bestritten, erzählte er. Aus Platz- und Kostengründen hat er sich inzwischen aber auf Bleistiftzeichnungen konzentriert. Er zeigt in der Ausstellung sehr lebendige Porträts von Menschen, sein zeichnerisches Talent ist unverkennbar. Unter anderem zeigt er den heiligen Sebastian, der für ihn deutlich den Schmerz verkörpert.

Nur für die Vernissage hatte Brigitte Winter drei interessante Arbeiten mitgebracht, da sie befürchtet, dass den wertvollen Keramiken im Alltag des Rathauses Schaden entstehen könnte. Wer mehr von ihr sehen möchte, der kann dies bei ihrem Tag des offenen Gartens Anfang Juni tun. Winter hat drei unterschiedliche Frauenbilder aus ebenfalls unterschiedlichen Werkphasen gezeigt.

Christina Weber ist die Preisträgerin des Kunstpreises Irsee und Volkshochschuldozentin und arbeitet hauptsächlich plastisch oder stellt Druckgrafiken her. In der neuen Ausstellung nimmt sie aber mit Fotos aus Irland teil, entstanden bei einem Arbeitstrip. Dafür benötigte sie lediglich Fotoapparat, ein Knäuel Schnur und eine Schere. Wenn ihr ein Ort zusagte und sie eine passende Idee hatte, gestaltete sie mit der Schnur Installationen, wartete auf günstiges Licht, fotografierte und wickelte die Schnur wieder auf. Sie wurde immer wieder verwendet, womit Herstellen- und Zerstören Teil der Werke wurde. Die Ausstellung ist noch bis 30. Juni im Rathaus Gessertshausen zu sehen.

