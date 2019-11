vor 40 Min.

Kulturverein soll in Meitingen das Leben bereichern

Erstes Ziel: Die Maibaumfeier soll wieder zu einem Höhepunkt im Veranstaltungskalender werden

Von Peter Heider

Der Markt Meitingen ist um einen Verein reicher. Im Meitin-ger Gasthof Neue Post fand die Gründungsversammlung des Kulturvereins Meitingen statt. Er hat es sich zur Hauptaufgabe gemacht, die Tradition der Maifeier im Meitinger Ortskern zu erhalten.

Weitere Ziele des neuen Kulturvereins sind die Organisation von Veranstaltungen, die der allgemeinen Förderung des Ortslebens dienen. Florian Möckl vom Meitinger Jugendblasorchester gehört mit den Vereinsvorständen Ulrich Riemensperger ( SGL Werkskapelle), Manuel Neuner (TSV Meitingen) sowie Ralf Unger (Schriftführer der Siedlergemeinschaft Meitingen) zu den Initiatoren. Möckl wies im Vorfeld der Gründungsversammlung darauf hin, dass nach der Absage der Maifeier 2018 (Auslöser waren damals Streitigkeiten, nachdem der Maibaum gestohlen worden war) schon im Jahr 2019 „durch die großartige Zusammenarbeit der unterschiedlichsten Vereine und Organisationen“ das Traditionsfest in Meitingen standesgemäß über die Bühne gegangen sei.

Durch die Gründungsversammlung führte der Vorsitzende des TSV Meitingen, Manuel Neuner. „Ziel des Vereins“, so Neuner, „ist die Förderung der Allgemeinheit in den Bereichen Kultur und Brauchtum sowie der Erhalt der intakten Ortsgemeinschaft. Wir wollen die Meitinger Vereine wieder an einen Tisch bringen mit dem Ziel, gemeinsam etwas zu bewegen“, sagte der TSV-Vorsitzende.

Vorsitzender des Kulturvereins ist der 47 Jahre alte Andreas Bergmeier aus dem Kreis der Meitinger Sportkegler. Zur Zweiten Vorsitzende und Kassenwartin wurde Heike Tschauner von der Sudetendeutschen Landsmannschaft gewählt. Das Amt des Dritten Vorsitzenden und des Schriftführers bekleidet Ralf Unger, amtierender Schriftführer bei der Siedlergemeinschaft Meitingen. Als Beisitzer fungieren Florian Möckl, Pius Rau und Manuel Neuner.

„Ich freue mich auf diese Aufgabe und hoffe, mit meinem Engagement die Meitinger Bürgerschaft zufriedenstellen zu können“, dankte Andreas Bergmeier den Anwesenden. „Meitingen hat sich heute Abend von seiner besten Seite präsentiert, es wurde ein neuer Verein ins Leben gerufen, Kraft und Stimmung sind vorhanden und das kulturelle Leben sowie die Brauchtumspflege in unserem Markt erfahren eine weitere Bereicherung“, sagte der Meitinger Bürgermeister Michael Higl.

Zuletzt ergriff Mitinitiator Florian Möckl das Wort. „Der Sinn des Vereins besteht darin, dass die Maifeier wieder zu einem Höhepunkt im Meitinger Veranstaltungskalender wird und weitere Veranstaltungen verschiedener Art das Leben in Meitingen über das Jahr hinweg bereichern“, betonte der Vorsitzende des Meitinger Jugendblasorchesters.

Der bisherige Maibaumfeierveranstalter, der Verein für Kultur- und Brauchtumspflege Meitingen, befindet sich nach Aussage des neuen Vorsitzenden Andreas Bergmeier in der Auflösungsphase. Die Maifeier findet im kommenden Jahr 2020 am Donnerstag, 30. April, traditionsgemäß unter der Mitwirkung von örtlichen Vereinen und Kindergartenkindern auf dem Meitinger Rathausplatz statt.

Ursprünglich sollte der Verein den Namen Arge (Arbeitsgemeinschaft Meitingen) tragen, doch musste der Name geändert werden, da sonst die Gemeinnützigkeit nicht gewährt worden wäre, wie es in der Veranstaltung hieß.