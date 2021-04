Kunst gibt's im Kreis Augsburg wieder in kleinen Häppchen

Plus Monatelang gab es wegen der Corona-Pandemie und den Lockdowns keine Kunst live zu sehen. Nun zeigt sich im Landkreis Augsburg wenigstens ein zarter Neubeginn.

Für die Kunstfreunde im Augsburger Land ist die Zeit des absoluten Darbens vorbei. Zu Ostern zeigen sich wenigstens Lichtblicke, die hoffen lassen. Das liegt aber vor allem an eher ungewöhnlichen Ideen, denn an Erleichterungen bei den Pandemie-Maßnahmen.

Kunstausstellung auf dem Freigelände des Museums im Kloster Oberschönenfeld

So bleibt das Innenleben des Schwäbischen Museums Oberschönenfeld noch bis mindestens 16. Mai den Besuchern verschlossen. Ein Ausflug dorthin lohnt sich allemal - nicht nur wegen der schönen Landschaft. Denn die Ausstellung "Im Dialog" auf dem Freigelände mit Werken des Bildhauers Josef Lang bietet spektakuläre Exponate, die auch in sehr sinniger Form über das Gelände verteilt positioniert worden sind. Da lässt sich der Osterspaziergang in den Westlichen Wäldern bequem mit einem Ausstellungsbesuch verbinden.

Originelles Frühlingserwachen in Neusäß

Originelle Kunst erwarten lässt sich auch bei der Aktion "Neusässer Frühlingserwachen" des dortigen Kulturbüros. Die farbenfrohen Plakate und Kunstdrucke, welche den Anfang machten, wecken schon die Spannung auf künftige künstlerische Überraschungen. Solche Aktionen bauen die Menschen auf und wecken ein Fünkchen Hoffnung.

