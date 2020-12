12:45 Uhr

Kurzschluss führt zu Stromausfall in Gessertshausen und Fischach

Am Dienstagmorgen fiel in großen Teilen der Gemeinden Gessertshausen und Fischach der Strom aus.

Von Philipp Kinne

In großen Teilen der Gemeinden Gessertshausen und Fischach kam es am Dienstagmorgen zu einem Stromausfall. Ab 8 Uhr morgens wurde es plötzlich dunkel. Grund dafür ist ein Kurzschluss, teilt eine Sprecherin der Lechwerke auf Nachfrage mit.

Demnach wurde eine Mittelspannungsleitung, die von Gessertshausen nach Siegersthofen führt, bei Baggerarbeiten beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die diensthabenden Ingenieure in der rund um die Uhr besetzten Netzleitstelle in Augsburg begannen gemeinsam mit Kollegen der Betriebsstelle in Horgau, die vor Ort im Einsatz waren, sofort mit der Wiederherstellung der Stromversorgung.

Durch Umschaltungen auf andere Leitung sei es gelungen, die Stromversorgung schrittweise bis 8.30 Uhr wieder herzustellen, so die Sprecherin der Lechwerke. Rund die Hälfte der betroffenen Haushalte sei nur wenige Minuten ohne Strom gewesen.

Nach der ersten Begutachtung wurden die Leiterseile der Freileitung nicht beschädigt. Reparaturarbeiten sind nach aktuellem Stand nicht nötig.

