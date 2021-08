70-Jähriger nimmt einer Frau in Kutzenhausen die Vorfahrt

Fünf Personen sitzen in den beiden Autos und bleiben unverletzt. Der Sachschaden ist allerdings nicht unerheblich.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein 70-Jähriger am Sonntag in Kutzenhausen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist aber erheblich.

Gegen 14.15 Uhr fuhr der 70-Jährige laut Polizei von Katzenlohe kommend an die Einmündung zur Ortsverbindungsstraße Kutzenhausen/Deubach heran. Im Auto saßen drei Personen. Der Senior wollte an der Einmündung nach links in Richtung Kutzenhausen einbiegen und missachtete die Vorfahrt einer 39-Jährigen, die von links kam, und stieß mit ihr zusammen. Glücklicherweise wurden weder die Insassen im Auto des Unfallverursachers, noch die beiden Personen im anderen Fahrzeug verletzt. Beide Autos waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt. (thia)