Kutzenhausen

vor 16 Min.

Miriam Geimer gibt in Kutzenhausen einen Einblick in ihr Autorenleben

Miriam Geimer hat bei ihrer Lesung in der Gemeindehalle in Kutzenhausen ihren Romanerstling im Gepäck, in dem es unter anderem über eine haltgebende Freundschaft zweier junger Frauen geht.

Plus Miriam Geimer schreibt in ihrem Roman über eine Tochter im Spannungsfeld zwischen väterlicher Erwartung und eigener Sehnsucht. Jetzt kommt sie nach Kutzenhausen.

Von Siegfried P. Rupprecht

Der „Bücherherbst“ der örtlichen Gemeindebücherei ermöglicht Begegnungen mit Autoren. Jetzt hat sich die Schriftstellerin Miriam Geimer angesagt. Sie präsentiert am Samstag, 9. Oktober, um 17 Uhr in der Gemeindehalle in Kutzenhausen ihren Debütroman „Glück stand nicht zur Debatte“.



