99 neue Fälle: Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg schießt nach oben

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg ist am Mittwoch so hoch wie seit Mai nicht mehr. An einem Tag kamen 99 positive Fälle dazu.

Fast ein halbes Jahr ist es her, dass die Corona-Inzidenz im Augsburger Land so hoch war. Am 12. Mai. Am Mittwoch meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 111,8. Am Dienstag lag der Wert noch bei 85.

99 neue Corona-Fälle sind laut RKI in der Zwischenzeit dazugekommen. Einer der Gründe: In Königsbrunn gab es einen großen Corona-Ausbruch an einer Schule und auch Spieler des Eishockey-Teams haben sich mit dem Virus infiziert.

Die Krankenhaus-Ampel in Bayern leuchtet Grün

Immerhin: Die Krankenhaus-Ampel steht in Bayern weiter auf grün. Sie bildet die Situation in den bayerischen Kliniken ab. Sie schaltet auf Gelb, wenn bayernweit innerhalb einer Woche 1200 oder mehr Covid-Patientinnen oder -Patienten im Krankenhaus landen. Rot wird die Ampel, wenn im Bundesland 600 Menschen mit Corona gleichzeitig auf der Intensivstation sind. Aktuell leuchtet sie Grün, 328 Corona-Fälle kamen laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zuletzt in die Klinik. Ein deutlicher Anstieg. 261 Intensivbetten sind von Menschen mit Corona belegt.

Im Landkreis Augsburg liegen laut Intensivregister in vier von zwölf Intensivbetten Patientinnen und Patienten mit Covid-19. In der Stadt Augsburg sind es 16 Corona-Fälle bei 93 Plätzen auf der Intensivstation.

Im Kreis Augsburg gelten neue Corona-Regeln

Seit vergangener Woche gibt es Änderungen bei den Corona-Regeln. In vielen Bereichen entfällt die Pflicht zur Erfassung der Kontaktdaten. Etwa in der Gastronomie oder bei Kulturveranstaltungen. Dazu kommt: Die 3-G-Regeln gelten seit Dienstag auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt: Betreiber, Beschäftigte und Ehrenamtliche, die Kontakt zu Kunden und Besuchern haben, müssen geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen sein oder regelmäßig einen negativen Test vorweisen. (mjk)