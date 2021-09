Am Dienstag geht die Schule wieder los im Landkreis Augsburg

Plus Am Dienstag geht die Schule wieder los, auch für knapp 2550 Erstklässler. Eine neue Regelung hat die Planungen des Schulamts stark durcheinandergebracht.

Diese Nachricht ist erst wenige Tage alt und hat die Unterrichtsplanung im Landkreis Augsburg ganz schön durcheinandergebracht: Wenn heute der Unterricht im Schuljahr 2021/22 startet, dürfen schwangere Lehrerinnen aufgrund der Gesundheitsvorsorge nicht mehr im Klassenzimmer unterrichten. Erst Ende vergangener Woche hatte das Kultusministerium diese Neuerung mitgeteilt. Im Bereich der Grund- und Mittelschulen hat sie enorme Auswirkungen auf die Versorgung mit Lehrerstunden, sagt der fachliche Leiter des Staatlichen Schulamts im Landkreis Augsburg, Thomas Adleff.