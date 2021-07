Auf der A8 zwischen Augsburg und Ulm kommt Telematik "light"

Auf der A8 zwischen Augsburg und Ulm startet ein Pilotprojekt: Bei Adelsried und Burgau sollen an gefährlichen Abschnitten LED-Anzeigen den Verkehr regeln.

Auf der A8 zwischen Augsburg und Ulm werden Autofahrer ab Sommer auf gefährlichen Abschnitten runtergebremst: Im Bereich Adelsried und Burgau werden zwei Pilotanlagen installiert, die den Verkehr je nach Witterung und Verkehrslage regeln. Bei den LED-Anzeigen, die rechts und links der Fahrbahn stehen, handele es sich um eine Art Telematik "light", erklärt der CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz.

Kommunen an der A8 fordern seit langem Tempolimit

Auf der Autobahn zwischen Augsburg und München sind ab 2022 die klassischen Telematik-Anlagen auf Brücken geplant. In die andere Richtung, also zwischen Augsburg und Ulm, sei eine solche Lösung nach den aktuellen Berechnungen wirtschaftlich nicht durchzusetzen, so der Abgeordnete. Er freut sich sehr, dass es auf dieser Strecke nun mit der "Verkehrsbeeinflussungsanlage light" zu einer anderen Regelung kommen werde. An der Autobahn liegende Kommunen wie Zusmarshausen setzen sich seit Langem für ein Tempolimit ein.

Die LED-Anzeigen werden an Unfallschwerpunkten, Anschlussstellen und Talsenken aufgebaut. Das mit der Polizei und dem Autobahnbetreiber abgestimmte Vorhaben ist ein Versuch, der für die Forschung Erkenntnisse bringen soll.

Lesen Sie dazu auch