Landkreis Augsburg

vor 48 Min.

Aus Marktkauf wird Edeka: Das ändert sich im Einzelhandel im Kreis Augsburg

Plus Mehrere Läden im Landkreis Augsburg werden umbenannt. Auf diese Neuerungen können sich Kundinnen und Kunden einstellen.

Von Marco Keitel

Nur noch ein paar wenige Einkaufswagen erinnern daran, dass der Edeka-Laden in der Ziegeleistraße in Gersthofen vor einigen Tagen noch ein Marktkauf war. Sie ziert noch das grüne Marktkauf-Logo. Ansonsten dominieren an der Fassade, im Laden und auf dem Parkplatz jetzt Blau und Gelb, die Farben von Edeka. Schon seit 16 Jahren gehört Marktkauf vollständig der Edeka-Gruppe. In Gersthofen sieht man das jetzt auch. Ein ähnlicher Wechsel vollzieht sich gerade in Stadtbergen.

