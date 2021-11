Landkreis Augsburg

18:30 Uhr

Bürgermeister lässt sich nicht impfen: "Ich habe große Vorbehalte"

Plus Eine Corona-Impfung kommt für Allmannshofens Bürgermeister Markus Stettberger bislang nicht infrage. Dabei war der 49-Jährige selbst infiziert. Warum er sich so entschieden hat.

Von Philipp Kinne

Markus Stettberger ist ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Allmannshofen und Betriebsratsvorsitzender bei SGL Carbon in Meitingen. Er kennt die Sorgen der Menschen im Ort und im Betrieb und sagt: "Die Impfung hat die Gesellschaft gespalten." Der 49-Jährige ist selbst an Corona erkrankt - und will sich trotzdem bislang nicht impfen lassen. Im Interview erklärt der 49-Jährige, weshalb er sich gegen die Impfung entschieden hat und weshalb ihm die aktuelle Debatte um dieses Thema große Sorgen bereitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen