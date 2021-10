Corona-Inzidenz im Augsburger Land steigt weiter an

Wie am Wochenende auch schon ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfizierten im Landkreis Augsburg wieder angestiegen.

Einen erneuten deutlichen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz meldete das Robert-Koch-Institut am Montag. Im Vergleich zum Wochenende stieg die Zahl derjenigen, die sich je 100.000 Einwohner neu mit dem Corona-Virus angesteckt haben, von 84 auf 89,9. Insgesamt 241 Menschen sind an der Krankheit gestorben - der Wert bleibt also unverändert.

Die Lage in den Nachbarlandkreisen

Und so sieht die Lage in den Nachbarlandkreisen aus: Der Landkreis Dillingen liegt um 0,2 höher als am Wochenende und landet bei 114,2. Von 69 auf 86,4 gestiegen ist der Wert im Landkreis Donau-Ries, Aichach-Friedberg liegt bei 107,4, das sind 4,4 mehr als am Sonntag. Sehr stark von 137 auf 153,9 angestiegen ist die Inzidenz im Landkreis Günzburg, im Landkreis Landsberg liegt sie bei 81. Die Corona-Krankenhaus-Ampel steht aber weiterhin auf Grün. (lig)