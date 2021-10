Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt weiter an

Die Corona-Infektionslage im Landkreis Augsburg verschärft sich weiter: Von Donnerstag auf Freitag sind 115 neue Erkrankungen gemeldet worden.

Der Sieben-Tage-Wert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus beträgt laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag 242,7. Damit ist wie am Donnerstag erneut ein Höchstwert in diesem Jahr erreicht. Es sind 115 neue Infektionsfälle erkannt und gemeldet worden.

Insgesamt haben sich im Augsburger Land bisher 14.326 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Es gab am Freitag keinen neuen Todesfall. 247 Landkreisbürger sind bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Auch hohe Corona-Werte in den Nachbarlandkreisen

Folgende Werte meldet das RKI für die Nachbarlandkreise: Aichach-Friedberg 224,4; Donau-Ries 229,3; Dillingen 283,0 und Günzburg 166,5. (kar)

