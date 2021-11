Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg weiter weit über 600

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg scheint sich zwischen 600 und 700 einzupendeln. Auch am Sonntag liegt der Wert in diesem Bereich.

Der rasante Anstieg zwischen Mitte Oktober und Mitte November scheint gebremst. Seit sechs Tagen liegt die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg im Bereich um die 650. Am Sonntag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 654,6. Am Samstag gab es im Landkreis Augsburg drei neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus.

Bundesweit erreicht die Inzidenz ein neues Rekordhoch: 447.

1047 Menschen liegen laut Intensivregister aktuell in Bayern mit Corona auf der Intensivstation. Die Zahl steigt seit Monaten von Woche zu Woche an. Aus den Wertachkliniken in Bobingen musste am Freitag ein Corona-Patient nach Bielefeld geflogen werden. Die Intensivstation war voll.

Diese Corona-Regeln gelten jetzt im Landkreis Augsburg

Seit Mittwoch gibt es in Bayern noch mal strengere Regeln.

