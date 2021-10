Corona: Nur noch 800 neue Impflinge im Landkreis Augsburg in der Woche

Plus Die Impfbereitschaft gegen Corona im Landkreis Augsburg macht trotz des Herbstes keinen signifikanten Sprung. Warum zahlreiche Dosen sogar entsorgt werden müssen.

Steigt im Herbst noch einmal die Bereitschaft, sich gegen Corona impfen zu lassen? Bisher nur minimal, ist darauf die Antwort. Die neueste Impfstatistik für den Landkreis Augsburg verzeichnet rund 130 Impfungen mehr im Vergleich zur Vorwoche, allerdings sind darunter viele Zweit- und Drittimpfungen. Rund 800 Männer, Frauen und Jugendliche entscheiden sich derzeit im Schnitt in der Woche für den Schritt zur ersten Impfung, das ist deutlich weniger als noch im Frühjahr und Frühsommer.