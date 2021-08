Corona: So geht es schnell zum Impftermin im Kreis Augsburg

Auch an diesem Wochenende gibt es zusätzlich zu den Impfzentren mehrere Angebote.

Wer sich in den Impfzentren des Landkreises Augsburg in Bobingen und Gablingen gegen Corona impfen lassen will, sollte sich über die Hotline anmelden oder bis spätestens eine Stunde vor Schließung der Zentren ankommen. Die Hotline ist wochentags zu den üblichen Bürozeiten unter der Telefonnummer 0821/31023999 zu erreichen. Das Impfzentrum in Gablingen ist von Montag bis Sonntag von acht bis 17 Uhr geöffnet. Das Zentrum in Bobingen hat von Montag bis Donnerstag und am Samstag zwischen 8 bis 16.30 Uhr auf. Freitags wird dort zwischen 12 und 20 Uhr geimpft.

Hintergrund der Regelung: Der Landkreis will vermeiden, dass Impfstoff-Vials kurz vor Tagesende angebrochen werden, aber dann nicht mehr verimpft werden können, weil hinterher niemand mehr kommt. Bislang sind im Kreis knapp 60 Impfdosen verfallen.

Bei Ikea wird auf dem Parkplatz geimpft

Seit Mitte der Woche bietet der Landkreis Impfungen ohne Termin auf dem Parkplatz des schwedischen Möbelhauses Ikea in Gersthofen an. Allein am ersten Tag haben 74 Personen die Möglichkeit der spontanen Impfung wahrgenommen (wir berichteten). Sollte die Nachfrage weiterhin so hoch bleiben, geht die "Außenstelle" des Impfzentrums in Gersthofen in die Verlängerung. "Bislang haben wir eingeplant, bis kommenden Dienstag, 17. August, 2021, vor Ort zu bleiben. Ikea hat uns aber netterweise die Möglichkeit eingeräumt, dass wir über dieses Datum hinaus auch bis Ende August verlängern können", erklärt Landrat Martin Sailer.

Daneben gibt es in den kommenden Tagen weitere Impfangebote: am Samstag, 14. August, im Rathaus Altenmünster von 10 bis 18 Uhr; am Sonntag, 15. August, von 10.30 bis 16 Uhr im Klosterwirt Thierhaupten; am Mittwoch, 18. August, im Rathaus Altenmünster von 12 bis 20 Uhr und am Samstag, 28. August, in der Gemeindehalle Kutzenhausen. (AZ)

