Landkreis Augsburg

17:47 Uhr

Corona im Landkreis Augsburg: Inzidenz explodiert, das Impfen stagniert

Corona-Schnelltests, wie hier an der St-Ägidius-Apotheke in Neusäß, sind nicht mehr kostenlos. Seitdem lassen sich weniger Menschen testen. Dennoch steigt die Inzidenz.

Plus Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg ist am Mittwoch so hoch wie seit Mai nicht mehr. Der Landrat ist unzufrieden mit der Teststrategie des Freistaats.

Von Marco Keitel

Gerade hat es so ausgesehen, als würde die Corona-Inzidenz im Augsburger Land sich im Bereich um die 80 einpendeln, da kommt die Explosion. Am Mittwoch meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 111,8. Am Dienstag lag der Wert noch bei 85. Fast ein halbes Jahr ist es her, dass die Corona-Inzidenz im Augsburger Land so hoch war. Am 12. Mai. Die 100 wurde zuletzt im September überschritten. Da blieb der Wert nur einen Tag im dreistelligen Bereich. Der Verlauf der Inzidenz-Kurve erinnert an Winter und Frühjahr. Auch bei der zweiten und dritten Welle gab es nach einem starken Anstieg bei der Inzidenz eine kurze Erholung – bevor der Wert komplett in die Höhe geschossen ist.

