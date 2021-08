Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt am Dienstag deutlich

Nachdem am Montag die 35er-Grenze überschritten wurde, steigt die Corona-Inzidenz im Augsburger Land auch am Dienstag weiter.

Am Montag erst war die 35er-Grenze überschritten, am Dienstag steigt die Corona-Inzidenz im Augsburger Land erneut deutlich. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen Wert von 40,6.

Auch bundesweit steigt die Inzidenz weiter und liegt bei 58.

Was im Landkreis Augsburg bald gelten könnte

Bislang war 50 die entscheidende Grenze bei der Inzidenz. Jetzt gelten in Bayern schon strengere Regeln, wenn die Inzidenz an drei Tagen nacheinander über 35 liegt. Im Landkreis Augsburg könnte das ab Mittwoch der Fall sein. Ab Donnerstag würde dann eine Testpflicht für Ungeimpfte bestehen: für öffentliche Veranstaltungen, Innenräume der Gastronomie, Krankenhausbesuche, Indoor-Sportstätten, Dienstleistungsangebote wie Friseur sowie Freizeiteinrichtungen in geschlossenen Räumen und Kultureinrichtungen wie Museen.

Nur noch 16 Gemeinden im Landkreis Augsburg sind coronafrei

16 von 46 Gemeinden im Augsburger Land haben aktuell keinen aktiven Corona-Fall. Vor wenigen Wochen waren noch über die Hälfte Corona-freie Gemeinden. Die meisten Neuinfizierten gab es in den vergangenen zwei Wochen laut Landratsamt in Gersthofen mit 25 Fällen. 21 Infektionen gab es in Neusäß, 18 in Königsbrunn.

In der Stadt Augsburg nähert sich die Inzidenz derweil mit großen Schritten dem dreistelligen Bereich und liegt mittlerweile bei 78. Aichach-Friedberg: 33, Dillingen: 55, Donau-Ries: 53, Günzburg: 58, Landsberg: 26, Ostallgäu: 58, Unterallgäu: 55. (mjk)

