Landkreis Augsburg

20.10.2021

Die hohen Spritpreise sind für Autofahrer ein Reizthema

An der Tankstelle müssen Autofahrerinnen und Autofahrer derzeit deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch vor wenigen Wochen.

Plus Wie reagieren Autofahrer in der Region auf die steigenden Benzinpreise? Das haben wir Männer und Frauen auf einem Parkplatz in Gersthofen gefragt

Von Lisa Weißenberger

Die Spritpreise schießen in die Höhe. Die Autofahrer reagieren gereizt, wenn sie auf dieses Thema angesprochen werden. Bei einer Umfrage unter Autofahrern auf einem Parkplatz in Gersthofen zeigt sich, dass viele sich inzwischen jede Fahrt genauer überlegen oder den Verlauf der Spritpreise an einem Tag verfolgen.

