Landkreis Augsburg

29.10.2021

Diese Redner verleihen dem Abschied mit ihren Worten Würde

Plus Immer mehr Hinterbliebene wünschen sich eine Beerdigung und Trauerfeier ohne kirchliche Beteiligung. Wie freie Trauerrednerinnen und -redner arbeiten und was sie erleben.

Von Angela David

Der Tod als Beruf – das können sich die wenigsten Menschen vorstellen. Allzu gern wird das traurige Thema verdrängt. Wer eine Beerdigung zu organisieren hat, ist normalerweise ohnehin durch die Trauer belastet, hinzu kommen dann noch organisatorische Aufgaben. Das „letzte Fest des Lebens würdevoll und schön zu gestalten“, das ist das Ziel von Marcel Ciss. Der 26-Jährige dürfte vielleicht der jüngste Trauerredner in der Region sein. Er gestaltet Trauerfeiern, hält die Rede und betreut die Trauergemeinde, von den ersten Vorbereitungen bis zur Beerdigung. „Am liebsten treffe ich mich natürlich persönlich mit den Angehörigen und Freunden und lasse mir von den Verstorbenen erzählen“, sagt Marcel Ciss. Doch während der Corona-Pandemie musste es auch mal per Telefon oder per Zoom-Videokonferenz gehen.

