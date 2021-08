Gratis-Bratwurst zur Impfung: Landkreis Augsburg startet Aktion

Wer sich am Samstag in Bobingen gegen das Coronavirus impfen lässt, kann sich ein kostenloses Würstchen abholen - von Landrat Sailer selbst zubereitet.

Impfen lohnt sich: Unter dem Motto "Impfen & Grillen mit Landrat Martin Sailer" bietet der Landkreis mit Unterstützung verschiedener Partner am Samstag, 7. August, von 16 bis 20 Uhr auf dem Rathausplatz in Bobingen eine besondere Aktion an: Um den Impfwilligen, die sich in dieser Zeit im Impfzentrum Bobingen, Pestalozzistraße 2, impfen lassen, die 15 Minuten Wartezeit nach der Impfung angenehmer zu gestalten, erhält jede geimpfte Person gegen Vorlage der Impfdokumentation eine von Landrat Martin Sailer persönlich gegrillte Bratwurst in der Semmel (oder eine vegetarische Alternative) sowie einen alkoholfreien Cocktail von der landkreiseigenen APE:BAR.

Zuletzt hatte es in Thüringen ähnliche Aktionen gegeben, um mehr Menschen zu einer Corona-Impfung zu bewegen.

Landkreis Augsburg organisiert Corona-Impfaktion in Bobingen

Möglich sind in dieser Zeit Erst- und Zweitimpfungen. Wer seine erste Dosis erhält, kann vor Ort den Termin für die Zweitimpfung im Impfzentrum Bobingen oder Gablingen vereinbaren. Geimpft werden Personen ab zwölf Jahren mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig, Fragen werden im Landratsamt unter Telefon 0821/3102-3999 beantwortet. (AZ)