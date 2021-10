Gutscheine für Kinder: Aktion kommt bei Sportvereinen gut an

Plus Zu wenig Bewegung, zu wenig Sport - das war schon vor Corona ein Problem. Nun sollen Gutscheine Kinder zu einer Mitgliedschaft im Verein animieren. Was die Vereine berichten.

Viele Eltern kennen das Problem nur zu gut: Mit Freude würde man das Kind in den Sportverein schicken zum Turnen, Fußballspielen oder Schwimmen. Aber es gibt immer weniger Kurse und die Plätze sind schnell ausgebucht. Das liegt manchmal an den räumlichen Kapazitäten. Manchmal gibt es aber auch schlicht zu wenig Übungsleiter, die für eine geringe Aufwandsentschädigung Sportstunden anbieten.