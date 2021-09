Kommt jetzt der Hochzeitsboom im Landkreis Augsburg?

Plus Wegen der Corona-Pandemie mussten viele Paare ihre Hochzeit absagen. Jetzt möchten alle ihre Vermählung nachholen. Wird die Hochzeitsbranche im Jahr 2022 boomen?

Für viele Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Hochzeitsbranche waren 2020 und 2021 zwei schwierige Jahre. Unzählige Vermählungen wurden abgesagt. Oft gab sich das Brautpaar mit einer standesamtlichen Trauung zufrieden und verschob die große Feier auf unbestimmte Zeit. Jetzt, wo Corona allmählich zum Alltag gehört, erholt sich die Branche langsam wieder. Viele erwarten im kommenden Jahr einen Hochzeitsboom.