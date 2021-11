Landkreis Augsburg

Kreis Augsburg steuert auf neuen Sterbefall-Rekord zu

Plus Nicht nur Covid-19 spielt eine Rolle. Die Pandemie wirkt sich in vielen Bereichen der Medizin aus: Die Zahl der Vorsorgeuntersuchungen sinkt, die Zahl der Toten steigt.

Von Christoph Frey

Auf das ganze Jahr betrachtet starben im Landkreis Augsburg 2020 etwas mehr als 2600 Menschen, das sind gut 200 mehr als in den vier jeweiligen Vorjahren. Exakt 109 Tote im Kreis Augsburg hatten nach den Zahlen des Landratsamtes Corona, starben also an oder mit der Krankheit. In diesem Jahr könnte es noch mehr Tote geben. Schon bis Ende September waren mehr als 2000 Sterbefälle im Augsburger Land verzeichnet. Das zeigen aktuelle Daten des Statistischen Landesamtes.

