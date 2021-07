Landkreis Augsburg wird als digitale Bildungsregion ausgezeichnet

Plus Um Eltern, Kinder und Lehrkräften in der digitalen Welt zu helfen, ist mehr nötig als nur eine gute technische Ausstattung. Das zeigen mehrere Projekte im Kreis Augsburg.

Insbesondere im Bildungsbereich war die fehlende technische Ausstattung bei Fachkräften, Eltern, Kindern und Jugendlichen oft das zentrale Thema. „Doch Digitalisierung ist weit mehr als nur ein Tablet“, betont Landrat Martin Sailer ( CSU). Neben der IT-Infrastruktur gehe es vor allem auch um Wissen, um sich sicher und souverän in der digitalen Welt bewegen zu können. Bereits 2019 habe sich der Kreis Augsburg um das Qualitätssiegel „Digitale Bildungsregion“ beworben