Landkreis Augsburg

vor 46 Min.

Monatelanges Büffeln vor dem Laptop: Was macht das mit den Kindern?

Plus Homeschooling, Wechselunterricht – nach Monaten zu Hause dürfen Kinder im Kreis Augsburg wieder in die Schule. Wie sie die Zeit vor dem Laptop erlebten.

Von Philipp Kinne

Sophia kann sich noch genau erinnern. Es war der 13. März vergangenen Jahres. In der zweiten Schulstunde stand noch eine Lateinschulaufgabe an. In der dritten begann die Pandemie – zumindest gefühlt. „Unser Lehrer hat uns gesagt, dass wir ein paar Wochen nicht in die Schule können“, sagt die 13-jährige Gymnasiastin. Damals dachte sie, die Zeit ginge schnell vorbei. Doch aus wenigen Wochen wurden viele Monate im Ausnahmezustand.

