Nach Party im Kreis Augsburg: Mann vergewaltigt eine junge Frau im Schlaf

Nach einer Geburtstagsfeier im Landkreis Augsburg vergewaltigt ein 24-Jähriger eine Gleichaltrige. Zunächst streitet er die Tat ab. Doch dann nimmt der Fall eine Wendung.

Auf einer Party im Landkreis Augsburg lernen sich zwei junge Menschen kennen. Sie verstehen sich gut, tauschen sich aus. Es fließt Alkohol. Wenig später kommt es zu einer Straftat. Ein heute 24-Jähriger vergewaltigt eine 25-Jährige im Schlaf. Nun stand der Mann vor dem Augsburger Amtsgericht – und stritt zunächst alles ab.