Neuer Erlebnis-Radweg zeigt die Geheimnisse der Landwirtschaft

Plus Freizeittipp: Radeln, melken, lernen: Pünktlich zum Ferienbeginn gibt es im Holzwinkel ein ganz besonderes Angebot

Selber melken, Lehm schaufeln, Gemüse ernten oder per QR-Code ein Video über Schweinehaltung anschauen: All das ist auf dem neuen Erlebnis-Radweg durch die Holzwinkel-Gemeinden und Altenmünster möglich, der pünktlich zum Ferienbeginn eröffnet wurde. Auf insgesamt 65 Kilometern Länge laden 18 Stationen zu unterhaltsamen Pausen ein.