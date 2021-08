Neuer Grünen-Vorstand im Kreis freut sich über stetig neue Mitglieder

Plus Amtierender Vorstand der Grünen im Landkreis wurde wiedergewählt und will sich nach starken Zuwächsen auf die Organisation konzentrieren. Aber es gibt auch Neuzugänge.

Der neu gewählte Vorstand des Kreisverbands Augsburg-Land der Grünen traf sich zur ersten Klausur, um Ziele und Handlungsstrategien für die kommenden zwei Jahre festzulegen. Die bereits seit 2017 und 2018 amtierenden Sprecherinnen und Sprecher Simone Linke ( Fischach) und Felix Senner ( Großaitingen) sowie der langjährige Schatzmeister Alf Leber ( Bobingen) wurden jeweils mit deutlich über 90 Prozent der Stimmen in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Vorstand sind die Beisitzerinnen und Beisitzer Nina Rebele (Lehrerin aus Bobingen), Sabine Müller (Gemeinde- und Kreisrätin aus Langweid), Markus Emmert (Unternehmer aus Adelsried und Vorstand des Bundesverbands für E-Mobilität) und die Schriftführerin Katja Treischl (Stadträtin aus Bobingen).