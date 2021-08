Neues Begleitheft zum Gedenkweg ums Waldwerk Kuno

Beinahe wäre in Vergessenheit geraten, welche grauenhaften Taten sich im Scheppacher Forst ereigneten. Nun erinnert ein neues Heft an die Schicksale.

Es sind etliche tragische Schicksale, die beinahe in Vergessenheit geraten wären. Im Scheppacher Forst zwischen Zusmarshausen und Burgau spielten sich in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs schreckliche Szenen ab. Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge mussten die Hauptarbeit für die Fertigung der vermeintlichen "Wunderwaffe", den Düsenjäger Me 262, verrichten. Ein Gedenkweg erinnert mittlerweile an die Produktion und die damit verbundenen Schicksale im Waldwerk Kuno und im KZ Burgau. Nun ist dazu ein neues Begleitheft erschienen.

Darin wird auf Deutsch und Englisch beschrieben, was zur Zeit des Nationalsozialismus auf dem Gelände in Wald geschah. Idee und Konzept stammten von AZ-Redakteur Maximilian Czysz. Seit Jahren beschäftigt er sich mit den Schicksalen im Waldwerk. Immer wieder berichtete er in unserer Zeitung darüber und rief schließlich den Gedenkweg ums Waldwerk Kuno ins Leben. Die Broschüre dazu gestaltete er gemeinsam mit Rose Kuest. Ihre Mutter und zwei Tanten mussten im Waldwerk arbeiten - und konnten fliehen. Sie überlebten den Holocaust.

Tochter von Zwangsarbeiterin arbeitete am neuen Kuno-Heft mit

Rose Kuest hatte in unserer Zeitung vom Waldwerk gelesen und sich mit Maximilian Czysz in Verbindung gesetzt. Die Kanadierin lebt seit 2002 im Allgäu und arbeitet als Englischlehrerin und Übersetzerin. Mit ihrer Mutter habe sie nie über die Gräueltaten gesprochen, erzählt Kuest: "Ich wusste nur, dass sie dort als Zwangsarbeiterin war." Mittlerweile hat Kuest den Lebensweg ihrer Mutter so gut es ging recherchiert. Nun hat sie das Begleitheft zum Gedenkweg ins Englische übersetzt. "Dabei habe ich viel Neues über das Werk erfahren", sagt Kuest.

Das neue Heft zum Gedenkweg des Waldwerks Kuno ist im Naturpark-Haus in Oberschönenfeld zu finden. Foto: Philipp Kinne

Inzwischen wurden dutzende Schicksale, Fotos und Erinnerungen an das Waldwerk bekannt. Vieles davon ist in dem neuen Heft nachzulesen, das es im Naturpark-Haus in Oberschönenfeld für 2,50 Euro zu kaufen gibt. Noch mehr zu erfahren gibt es entlang des Gedenkwegs im Scheppacher Forst. Der Parkplatz liegt etwas versteckt am Wald, etwa vier Kilometer östlich von Scheppach entfernt. Auf Google Maps ist er unter dem Begriff "Gedenkweg Kuno Waldwerk Parkplatz" zu finden.

Im Onlineshop der Augsburger Allgemeinen ist das Magazin "Die Wunderwaffe aus dem Wald" erhältlich. Darin werden auch weitere Rüstungsanlagen im Augsburger Land beschrieben.

