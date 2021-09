Nichten missbraucht: Gericht schickt Mann in Haft und Psychiatrie

Plus Der Angeklagte aus dem Landkreis Augsburg war vor Gericht voll geständig: Er hat seine Nichten missbraucht und seine Opfer jahrelang mit perfiden Lügen eingeschüchtert.

Nicht weniger als 28 Mal schon hatte der Angeklagte im Laufe seines Lebens mit der Justiz zu tun - Kleinkram im Verhältnis zu dem, weswegen er jetzt bestraft wurde. Wegen einer Vielzahl von sexuellen Missbrauchsdelikten, Körperverletzung und Ähnlichem an seinen anfangs gerade einmal sieben und zehn Jahre alten Nichten wurde der verrentete Lastwagenfahrer aus dem nördlichen Landkreis Augsburg jetzt von der Jugendkammer des Augsburger Amtsgerichts zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten verurteilt.