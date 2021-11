Landkreis Augsburg

vor 2 Min.

Nur mit Test: Kaum noch Besucher im Titania oder einem anderen Bad

Plus Die neuen Corona-Regeln schrecken die Kundschaft der Bäder ab. Auch Geimpfte müssen seit Mittwoch einen tagesaktuellen negativen Test vorlegen. Droht nun die Schließung?

Von Angela David

Wer derzeit einen ruhigen Wellnesstag im Titania in Neusäß plant, hat eigentlich gute Voraussetzungen, denn das Bad wirkt fast leer. Jede Menge Platz und Ruhe. Wären da nicht die verschärften Zugangsbeschränkungen mit 2G plus, das heißt, auch Geimpfte und Genesene müssen einen negativen Schnelltest vorzeigen, um schwimmen und saunieren zu können. "Am Mittwoch hatten wir nur 260 Besucher den ganzen Tag über, davon waren aber rund 100 Schulkinder, die Schwimmunterricht hatten", so Betriebsleiterin Jana Freymann. Das könnte Folgen für den Betrieb der Bäder im Kreis Augsburg haben.

