Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Probleme in der Logistik: Gibt es im Augsburger Land bald zu wenig Lkw-Fahrer?

Noch rollen die Lastwagen dicht an dicht auch über die A8. Doch Spediteure und Busunternehmer aus dem Augsburger Land warnen schon jetzt, dass es in Zukunft zu wenig Fahrer geben könnte.

Plus Noch rollen die Lkw dicht an dicht über Autobahnen und Bundestraßen. Doch immer mehr Fahrer sind bald im Ruhestand und immer weniger erwerben den Führerschein.

Leere Regale in den Supermärkten, Tankstellen ohne Benzin und Milchbauern, die auf ihrer Milch sitzen bleiben. Die Bilder aus England zeigen, was dem Verbraucher blüht, wenn plötzlich keine Lastwagen mehr über die Straßen rollen, weil es an Fahrern fehlt. Von solchen Versorgungsengpässen ist glücklicherweise im Augsburger Land nichts zu spüren. Tagtäglich rollen dicht an dicht die Lkw über die A8, B17 oder B2. Doch die Situation könnte sich schon bald ändern.

