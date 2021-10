Landkreis Augsburg

06:30 Uhr

Rotes Kreuz schließt vorerst am Sonntag die Testzentren im Kreis Augsburg

Plus Das BRK betont, dass die Testzentren nur pausieren. In Zusmarshausen ist Testen weiterhin täglich möglich. Doch nur die wenigsten bekommen den Test noch kostenlos.

Von Katja Röderer

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) schließt fast alle Corona-Schnellteststationen im Landkreis Augsburg am Sonntag, 10. Oktober. Erstmal aber nur vorübergehend, wie das BRK betont. Einzig in Zusmarshausen steht dann noch geschultes BRK-Personal bereit, das Schnelltests in Form von Nasenabstrichen anbietet. Wie berichtet sind die Tests ab 11. Oktober für die meisten Landkreisbürger kostenpflichtig. Das BRK stößt nun an seine Grenzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen