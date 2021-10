Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Schlechte Ernte für Imker im Kreis Augsburg - Wird der Honig jetzt teurer?

Die Honigernte ist im Kreis Augsburg in diesem Jahr besonders schlecht ausgefallen. Grund war unter anderem der nasse Sommer.

Plus Sensationell schlecht sei die Honigernte, klagen Imker. Das liegt vor allem am nassen Sommer. Doch das ist nicht der einzige Grund, der den Bienen zu schaffen macht.

Von Philipp Kinne

Der Zeitraum, in dem die Bienen im Augsburger Land Honig sammeln können, ist begrenzt. Denn nur wenige Wochen im Jahr stehen die entscheidenden Pflanzen in der Blüte. Und da liegt das Problem: Zu diesem Zeitpunkt, im Sommer vergangenen Jahres, regnete es im Augsburger Land mehr als üblich. Vielen Imkern hat das die Saison vermasselt. "Sensationell schlecht", sei die Ernte in diesem Jahr, klagt zum Beispiel Imker Florian Gräubig aus dem Zusmarshauser Ortsteil Wollbach. Mit seinen Bienen legt er teils weite Strecken zurück, um doch noch zu Honig zu kommen.

