Landkreis Augsburg

07:00 Uhr

Schulranzen, Mäppchen, Schultüten: Das sind die Trends zum neuen Schuljahr

Plus Was muss zum neuen Schuljahr alles in den Ranzen? Händler und Hersteller verraten, was zum Schulstart im Augsburger Land angesagt ist.

Von Bianca Dimarsico

Die meisten erinnern sich wahrscheinlich noch an ihren ersten Schultag. Mit Schultüte und Rucksack ausgestattet ging es etwas nervös ins Klassenzimmer. Woran sich aber wohl die wenigsten erinnern, ist der Stress, dem Eltern vor dem Schulstart ausgesetzt sind. Eine ganze Liste an Dingen muss abgearbeitet werden, bevor das Kind startklar für den Schulbeginn ist. Praktisch muss die Ausrüstung sein, aber auch optisch ansprechend für die Kinder. Welche Trends gibt es zum neuen Schuljahr?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen